Non ci sarà un Genoa-bis nel futuro di Stefano Sturaro.



Ne è convinto Tuttosport che nell'edizione odierna spiega come, nonostante il forte interessamento che da mesi il Grifone porta avanti sul centrocampista della Juventus, il 24enne sanremese non lascerà Vinovo.



Sturaro è infatti considerato da Max Allegri come un jolly preziosissimo per il proprio centrocampo. Inoltre, sempre secondo la visione del tecnico toscano rilanciata dal quotidiano torinese, l'ex rossoblù potrebbe all'occorrenza ricoprire anche il ruolo di terzino su entrambe le corsie.



Pare quindi destinata a cadere nel vuoto la richiesta di prestito avanzata alla Juve da Enrico Preziosi, che sognava di riportare, seppur temporaneamente, all'ovile uno dei prodotti più interessanti del settore giovanili genoano.