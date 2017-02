Per un infortunato che guarisce c'è subito chi è pronto a prenderne il posto in infermeria.La stagione maledetta delsi riflette anche sui guai fisici in serie che senza soluzione di continuità si abbattono regolarmente sui giocatori di Ivan Juric.Se da una parte l'allenatore rossoblu può infatti sorridere per i rientri ormai certi di, entrambi probabili titolari venerdì sera a Napoli, dall'altra deve fare i conti con gli ennesimi stop forzati di altre due sue pedine.Oltre a alle prese con un edema muscolare , nel corso della seduta di ieri si è infatti bloccato ancheanch'egli alle prese con alcune noie ai muscoli che verranno approfondite oggi.Arrivato a gennaio in prestito per 18 mesi dal Benfica, il marocchino aveva debuttato in rossoblu nella trasferta di Firenze di 10 giorni fa, partecipando in maniera attiva al pareggio in rimonta strappato dalla banda di Juric. Sembrava il là per una nuova vita calcistica per il talentuoso trequartista magherbino, assente dai campi da gioco da quasi un anno e mezzo.Ora, però, questo nuovo guaio fisico rischia di rallentarne il pieno rientro nel grande calcio.