Il conto alla rovescia è ormai finito.



Il prossimo 15 ottobre, con il ritorno del campionato dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, Armando Izzo potrà finalmente tornare in campo. I sei mesi di squalifica inflittigli per omessa denuncia in seguito all'inchiesta sulla presunta combine di due gare ai tempi dell'Avellino, scadranno infatti tre giorni prima della sfida tra il suo Genoa ed il Cagliari.



La fine di un incubo per il difensore partenopeo che in questi mesi si è sempre dichiarato innocente, continuando ad allenarsi sodo con il resto dei compagni nonostante sapesse di non poter giocare al loro fianco.



Uno sforzo di professionalità che adesso il Genoa vuol ripagare, allungando e ritoccando anche economicamente il contratto che lega Izzo al Grifone. L'attuale vincolo scadrà nel giugno 2019 ma ormai da diverse settimane la dirigenza rossoblu e l'agente del calciatore sono in contatto per estenderlo almeno di altri due o tre anni.



Un segno di riconoscenza da parte della società genovese ma anche un modo per blindare uno degli elementi più appetiti in sede di mercato della rosa rossoblù.