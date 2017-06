Le dichiarazioni rilasciate ieri ad una radio napoletana da parte del direttore sportivo del Genoa Mario Donatelli hanno confermato che la squadra rossoblù è alla ricerca di una punta centrale forte fisicamente.



Se il ritorno a Pegli del figliol prodigo Leonardo Pavoletti è più una suggestione che una reale possibilità, meno difficile appare la pur ardua strada che porta ad un altro attaccante tesserato dal club di Aurelio De Laurentiis: Duvan Zapata.



Come anticipato da noi di calciomercato.com già da qualche mese, il possente centravanti colombiano, negli ultimi due anni in prestito all'Udinese, è da tempo uno degli obiettivi di mercato del Grifone. Il vero problema per arrivare al 26enne di Calì è però l'altissima valutazione fatta dal Napoli, circa 18 milioni di euro. Cifra impensabile per le sterili casse di Villa Rostan.



L'alternativa sarebbe ovviamente quella del prestito, ma sia il club azzurro che il giocatore, dopo la biennale esperienza friulana preferirebbero trovare una sistemazione definitiva.