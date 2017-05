Il nuovo Genoa ripartirà dal vecchio Milan. O meglio da tre ex dirigenti del Diavolo recentemente sollevati dall'incarico dopo il passaggio del club dalle mani di Silvio Berlusconi a quelle di Yonghong Li.



Stando a quanto riporta questa mattina l'edizione genovese di Repubblica, Enrico Preziosi, in attesa di trovare un compratore affidabile al quale vendere la società rossoblu, starebbe pensando ad un nuovo assetto dirigenziale in vista della prossima stagione.



Tra i nomi finiti sul taccuino del Joker ci sarebbero quelli di tre vecchi collaboratori dell'amico Adriano Galliani, caldamente consigliati dallo stesso geometra brianzolo: Mauro Bianchessi, Rocco Maiorino e Salvatore Monaco.



Maiorino diverebbe il nuovo direttore sportivo rossoblù mentre Monaco sarebbe il responsabile degli osservatori. Dell'attività del settore giovanile dovrebbe infine occuparsi Bianchessi, già collaboratore di Preziosi ai tempi del Como.



A far posto ai tre ex rossoneri dovrebbero essere il figlio del presidente Fabrizio Preziosi e l'attuale responsabile scouting Omar Milanetto, soggetti entrati in contrasto con Ivan Juric e prima ancora con Gian Piero Gasperini. Il futuro di Milanetto potrebbe essere alla Roma, dove il nuovo ds Monchi sarebbe disposto ad offrirgli il medesimo ruolo ricoperto in rossoblù. Avvenire lontano dal calcio invece per Preziosi junior, il quale potrebbe rientrare tra i quadri dirigenziali nell'azienda di famiglia.