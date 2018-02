Dopo un giorno e mezzo di pausa è iniziata ufficialmente questo pomeriggio alle 15 la marcia di avvicinamento del Genoa alla gara di sabato prossimo contro l'Inter.



Di fronte ad un centinaio i tifosi ed in un clima decisamente sereno e rilassato, i giocatori rossoblù hanno svolto il primo allenamento della settimana agli ordini di mister Ballardini.



Poche o nulle le indicazioni tattiche emerse dalla seduta, incentrata prevalentemente sul lavoro di scarico per gli elementi scesi in campo domenica al Bentegodi contro il Chievo. Più significativa invece la novità che ha riguardato Adel Taarabt. Dopo un'intera settimana di riposo precauzionale, il fantasista marocchino sembra aver definitivamente superato i dolori alla schiena che lo avevano tenuto in infermeria negli ultimi due impegni. L'ex Milan è tornato regolarmente ad allenarsi con il resto del gruppo, a differenza degli altri acciaccati Rosi e Galabinov, entrambi sulla via del recupero ma non ancora del tutto pronti dal punto di vista fisico.