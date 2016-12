Non sono bastati la seconda doppietta stagione e l'assist per la rete di Ninkovic per trascinare il Genoa alla vittoria. Ma nonostante la pesante sconfitta incassata con il Palermo, Giovanni Simeone è stato comunque l'uomo-copertina della sfida di ieri sera tra liguri e siciliani.



Un riconoscimento individuale che non può certo lenire il rammarico per una gara che sembrava già vinta ed invece è stata gettata alle ortiche: “Dobbiamo migliorare tanto - ha raccontato l'argentino nel post-partita a Sky - siamo stati disattenti e abbiamo pagato, ma questo è il calcio. Adesso bisogna solo pensare ad allenarsi, migliorare, stare in silenzio e pensare alla prossima partita".



Giunto a Genova da meno di sei mesi, Simeone ci ha messo davvero poco ad ambientarsi nella sua nuova città: "Qua mi sento come a casa - ha proseguito - siamo un grande gruppo. E' una gioia andare ad allenamento, con i miei compagni mi trovo proprio bene".



Sempre nel post-gara, ma questa volta ai microfoni di Radio Nostalgia, l'attaccante argentino ha poi parlato anche del suo rapporto con compagni e allenatore “Sto imparando tanto con Juric e la squadra: mi fanno sentire bene negli allenamenti. Ho sempre pensato che il primo difensore è l’attaccante, devo mettermi a disposizione della squadra"



Infine una battuta sul suo secondo gol: una frustata di testa che al Cholito ricorda un'altra segnatura già realizzata nella sua pur breve carriera: “Feci una rete simile in Argentina – ha raccontato ancora ai microfoni di Radio Nostalgia – ai tempi in cui giocavo nel Banfield. Fu in una gara contro contro l'Indipendiente. Non appena ho segnato, ho pensato subito a quel gol”.