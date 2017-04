Due mesi e mezzo dopo Giovanni Simeone è tornato ad alzare le braccia al cielo.



Il gol realizzato con un perfetto colpo di testa al 10' di Genoa-Lazio sabato scorso, ha finalmente consentito al Cholito di spezzare un digiuno realizzativo che durava da nove partite, dalla trasferta in casa della Fiorentina del 29 gennaio scorso.



Ma la bella incornata del centravanti argentino ha consentito al numero 9 rossoblu anche di inalzare la sua già straordinaria media realizzativa. Tra i giocatori della Serie A che in questa stagione hanno segnato almeno 10 reti, Simeone è infatti quello con il più alto numero di reti

segnate in rapporto al numero di tiri effettuati.



Per mettere a segno i suoi attuali 11 gol, infatti, il Cholito ha avuto bisogno di appena 25 conclusioni. Ciò significa che Simeone esulta ogni 2,27 tiri. Una media più bassa, e quindi migliore, di tutti gli altri grandi bomber del nostro campionato. Tanto per fare un paragone lo juventino Higuain segna ogni 2,69 tiri mentre il capocannoniere Dzeko fa anche peggio, con 3,04.