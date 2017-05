E' un Giovanni Simeone ovviamente raggiante quello che si è presentato ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Genoa-Torino, e non solo per il gol realizzato: "Abbiamo sofferto tantissimo - ha detto il Cholito - questo gruppo, questa squadra, tutti ce lo meritiamo; siamo contenti per quello che abbiamo fatto".



STAGIONE DIFFICILE - Il centravanti argentino ha parlato della difficile stagione vissuta dai rossoblu che dopo un ottimo inizio sono calati drasticamente per poi salvarsi dalla B solo alla penultima giornata: "Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti belli e brutti. Nei momenti brutti dovevamo essere più intelligenti e non lo siamo stati".



BOTTINO PERSONALE - Il suo personale bilancio resta comunque più che positivo, com tredici gol realizzati tra Coppa Italia e campionato al primo anno in Europa: "Per me è stata una stagione bellissima. Devo ringraziare tutti, la società, il mister, i compagni, la mia famiglia che è sempre con me".



FUTURO - Un bottino che ha attirato sul 21enne bairense le attenzione di molti clun italiani e stranieri: "Ora non ci penso - ha assicurato Simeone - Ora vado a festeggiare con i miei compagni! Per il futuro non mi è stato detto niente, sono contento qua. Non penso al futuro, penso solo al bel momento attuale".