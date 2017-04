Il concetto espresso qualche settimana fa da Diego Simeone è stato ribadito ieri: "Non allenerò mai mio figlio Giovanni".



L'attuale tecnico dell'Atletico Madrid, fresco del terzo approdo in quattro anni tra le semifinaliste di Champions League, ha chiuso le porte ad una possibile convivenza tra lui e il suo primogenito, almeno nel futuro immediato: "Vederlo in una mia squadra significherebbe dargli una responsabilità che non serve e non fa bene. Ci sono davvero tanti club che possono dargli una possibilità. Ma non la mia squadra".



Una delle più attive pretendenti del centravanti del Genoa si tira dunque fuori dalla corsa, a meno che, ovviamente, a fine stagione il Cholo non dovesse salutare i colchoneros ed accettare la corte di un'altra squadra.



In ogni caso per Simeone junior la fila dei possibili acquirenti resta molto lunga, sia in Italia, con Milan e Lazio su tutte, che all'estero, Everton in Inghilterra, Siviglia e Villareal in Spagna.