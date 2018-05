Potrebbe proseguire in Cina la carriera di Miguel Veloso. Il contratto che lega il regista portoghese con il Genoa è in scadenza il prossimo 30 giugno ed anche se esiste un'opzione per rinnovarlo di altri tre anni, la tentazione di provare l'esperienza in Asia è molto forte nel giocatore ormai giunto alla soglia dei 32 anni.



Del resto nelle ultime stagioni Veloso è finito spesso in infermeria a causa di quei fisici di varia natura e prima di incollarlo anche solo per un'ulteriore stagione la dirigenza rossoblu vorrebbe pensarci bene.