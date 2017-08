La Spal cerca un centrocampista sul mercato. Come lo svizzero Kasami, pronto a lasciare l'Olympiacos e la Grecia per tornare in Italia. I contatti con il procuratore del giocatore, avviati nel corso dell’affare Salamon col Cagliari, proseguono, ma Pajtim non è l’unica opzione sul tavolo degli uomini di mercato ferraresi. La Spal valuta, tra gli altri, Luca Rigoni, esperto centrocampista del Genoa (piace anche al Chievo), un profilo da tenere in considerazione, ma non la prima scelta. Non è escluso infatti che il club di Ferrara possa tirare fuori dal cilindro un nome a sorpresa all’estero, i radar del d.s. Vagnati sono accesi per completare il mosaico in mezzo al campo. Infine le uscite, con il difensore Gasparetto che oggi sarà ceduto a titolo definitivo alla Ternana.



Il Benevento oggi può chiudere per Memushaj (Pescara) per la mediana. Vicino anche l’arrivo del separato in casa all’Udinese (Ali Adnan tra Lille e Darmstadt), Kone. Per l’attacco nuovo assalto a Iemmello del Sassuolo, ma i neroverdi non lo lasciano partire a oggi. Per l’attacco sondato anche Maxi Lopez (Torino, proposto a Crotone e Genoa), sullo sfondo restano Parigini (Torino) e Tumminello (Roma). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Paok Salonicco è su Hiljemark (Genoa).