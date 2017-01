La Spagna è in estasi per Giovanni Simeone.



Voci provenienti dalla penisola iberica e raccolte dalla Gazzetta dello Sport raccontano di un forte interessanti di almeno un paio di club per il giovane centravanti del Genoa.



In particolare Siviglia e Villareal avrebbero già intrapreso un vero e proprio braccio di ferro per aggiudicarsi le prestazioni future del Cholito, arrivando a mettere sul piatto fino a 18 milioni di euro.



Preziosi per il momento resiste, anche perchè di club interessati al giovane argentino ce ne sono parecchi. Negli scorsi mesi in molti hanno infatti chiesto informazioni sul figlio del Cholo, dall'Inter alla Lazio, passando per Milan e Napoli.



A questo punto è probabile che, qualora la seconda parte di stagione di Simeone fosse all'altezza della prima nella quale ha già messo a segno 9 reti tra campionato e Coppa Italia, la prossima estate attorno al suo nome si scateni una vera e propria asta.