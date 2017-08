Luca Rigoni ed il Genoa non hanno ancora raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto del centrocampista veneto, in scadenza il prossimo giugno.



Nonostante la volontà delle due parti in causa sia quella di proseguire il rapporto anche oltre la prossima estate, Rigoni ha precisato attraverso il proprio profilo Instagram che, a differenza di quanto si era detto qualche giorno fa, l'accordo non è ancora stato sottoscritto: “Buonasera a tutti - si legge sulla pagina del giocatore - scusate, ma vorrei semplicemente correggere le notizie ufficiali che sono uscite sui quotidiani. Al momento non ho ancora rinnovato con il Genoa. Spero però a breve però di farlo ,ed annunciarlo con gioia a tutti voi!!”