La stagione di Diego Laxalt con la maglia del Genoa potrebbe essere già conclusa ma la sua partecipazione al Mondiale con l'Uruguay non è a rischio.



E' questo il confortante esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto nella giornata di ieri l'esterno rossoblù, costretto a saltare domenica la gara con l'Atalanta a causa di un'edema nella parte posteriore del ginocchio destro che aveva destato grande preoccupazione nel giocatore.



Con la salvezza dei rossoblù ormai in cassaforte, il timore di Laxalt era quello di non riuscire a prendere parte al suo primo Mondiale. Timore come detto scongiurato dai rilievi medici che hanno preventivato per lui uno stop di circa dieci giorni. Una pausa che teoricamente dovrebbe consentirgli di essere in campo per le ultime due giornate di campionato, quelle che il Genoa giocherà a Benevento ed in casa con il Torino, ma che difficilmente lo vedranno correre il rischio di incappare in una ricaduta.