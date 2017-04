Nel mezzo della bufera che su tutti i fronti sta investendo in queste settimane il Genoa, la squadra ha proseguito quest'oggi la preparazione in vista della trasferte di domenica ad Udine.



Andrea Mandorlini ed i suoi collaboratori hanno guidato una seduta molto lunga, caratterizzata da una prima parte svolta in palestra e da una seconda dedicata al lavoro sul prato verde del Signorini. Con il pieno rientro in gruppo di Veloso, l'unico assente è adesso l'infortunato di lungo corso Mattia Perin, ancora alle prese con le terapie riabilitative dopo il grave infortunio patito ad inizio gennaio. Il portiere sarà l'unico assente, assieme allo squalificato Pinilla, della trasferta in terra friulana.



La sessione odierna si è poi conclusa con un pranzo collettivo all'interno dei locali di Villa Rostan.