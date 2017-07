Non accenna a placarsi l'attenzione del Genoa nei confronti del mercato balcanico.



Nei giorni scorsi la dirigenza rossoblu avrebbe infatti stretto contatti con i colleghi del Partizan Belgrado per chiedere informazioni in merito alla giovane ala Nemanja Mihajlovic.



Secondo Il Secolo XIX ad incidere sul buon esito della trattativa per portare il ventunenne serbo a Pegli potrebbero contribuire gli ottimi rapporti tra il club belgradese è quello ligure, già in passato protagonisti del passaggio lunga la stessa tratta di Nikola Ninkovic. Inoltre il ds del club balcanico è Ivica Iliev, una vecchia conoscenza del Grifone.