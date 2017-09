Professionalmente il momento non è dei più felici, con il suo Genoa relegato nei bassifondi della classifica e con alcune prestazioni individuali non sempre sufficienti che negli ultimi tempi gli sono costate anche il posto da titolare.



Da ieri sera, però, Darko Lazovic ha un motivo in più per sorridere. Nella notte la compagna l'ha infatti reso per la prima volta papà, mettendo alla luce la piccola Lola.



Una gioia immensa per il laterale serbo che i tifosi sperano possa presto riverberarsi anche sul rettangolo verde.