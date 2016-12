Secondo giorno di allenamenti per il Genoa di Ivan Juric in vista della gara di giovedì sera contro il Torino. I rossoblu, che per un giorno hanno lasciato il Signorini di Pegli alla Primavera di Stellini, si sono allenati al Gambino di Arenzano sotto un'intensa pioggia. IN vista della gara con i granata Juric dovrà letteralmente inventarsi il centrocampo, viste le contemporanee defezioni dell'infortunato Veloso e dello squalificato Rigoni. Forti dubbi anche sulla presenza di Rincon, ancora alle prese con il mal di schiena. La squadra tornerà ad allenarsi domani mattina.