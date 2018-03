La gara di sabato prossimo, in programma al Luigi Ferraris alle 15, tra Genoa e Spal non sarà soltanto un importante crocevia lungo la strada che conduce alla salvezza.



La sfida tra liguri ed emiliani sarà anche un duello ravvicinato tra i rispettivi allenatori, Davide Ballardini e Leonardo Semplici.



Nonostante gli ottimi risultati raggiunti in questi quattro mesi con il Grifone, portato dal penultimo posto in classifica alle zone medie della graduatoria, il tecnico ravennate non si è ancora guadagnato la riconferma in vista della prossima stagione. E mentre aumentano i rumors riguardo ad un suo possibile addio a giugno, contestualmente salgono anche le voci relative ai nomi di chi potrebbe prenderne il posto. Tra questi figura proprio il tecnico spallino, fresco vincitore della Panchina d'Argento come miglior tecnico della scorsa Serie B.



Secondo quanto riferisce questa mattina il Secolo XIX, Enrico Preziosi avrebbe individuato proprio in Semplici uno dei candidati alla guida del Grifone per il prossimo anno. Starà a Ballardini provare a fargli cambiare idea. A cominciare già da sabato pomeriggio.