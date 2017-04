Le vicende di mercato che in queste settimane hanno come protagonisti Napoli ed Udinese stanno riscuotendo parecchio interesse anche dalle parti di Pegli. Il Genoa segue infatti con estrema attenzione gli sviluppi legati al possibile passaggio di Alex Meret dal club friulano a quello partenopeo.



A far drizzare le antenne dei rossoblu non è però direttamente il portiere attualmente in prestito alla Spal, quanto le eventuali contropartite che la società di De Laurentiis sarebbe disposta a garantire all'Udinese per assicurarsi le prestazioni del promettente estremo difensore.



Nell'affare potrebbe infatti rientrare anche Duvan Zapata, centravanti sotto contratto con il Napoli ma da due anni in prestito ai bianconeri. Il Genoa, già lo scorso gennaio, aveva provato a sfruttare gli ottimi rapporti in essere con la società campana per assicurarsi la possente punta colombiana. Ma l'Udinese non volle saperne di privarsi del suo giocatore, almeno fino a giugno.



Adesso gli azzurri starebbero pensando di utilizzare Zapata come pedina di scambio per arrivare a Meret, vista l'intenzione della famiglia Pozzo di trattenere il colombiano. Soluzione che non dispiacerebbe neanche allo stesso attaccante, il quale preferirebbe rimanere titolare all'Udinese piuttosto che correre il rischio di fare il vice-Milik all'ombra del Vesuvio. Tuttavia i recenti abboccamenti del Napoli nei confronti di altri portieri (Szczesny e Skorupski su tutti) sembrano indicare un raffreddamento di tale ipotesi.



Se così fosse Zapata tornerebbe a Napoli per poi essere girato in qualche altra piazza di A. Con il Genoa in prima fila.