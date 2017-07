Nicolas Spolli, nuovo difensore del Genoa, si presenta così ai nuovi tifosi: "Ho trovato un gruppo unito, importante, con diversi giocatori argentini come me. Nelle partite a Marassi da avversario ho sempre apprezzato il calore di un pubblico come quello del Genoa. Il clima allo stadio mi ricorda le sfide e i derby in Argentina. Le stesse sensazioni di quando giocavo a Rosario. Una passione esagerata. La storia del club, la gente, la città. Spero proprio di fare una grande annata. Mi metto a disposizione, in difesa posso variare i ruoli".



"Boselli e il gol nel derby? Il calcio regala storie così. Conosco le grandi tradizioni che i giocatori argentini vantano nel club, Milito è stato un simbolo, non solo lui. In questo ritiro dobbiamo puntare a crescere a livello fisico e avvicinarci alle richieste di mister Juric. Penso che sarà un campionato più equilibrato rispetto all’anno scorso, valutando come si stiano muovendo le neopromosse. Sotto il profilo personale ho tanta voglia di rimettermi in gioco. Il primo obiettivo è la salvezza. Sarà fondamentale fare punti subito, poi si vedrà strada facendo"