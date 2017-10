All'appello manca ormai soltanto lui.



Negli ultimi giorni Ivan Juric ha recuperato uno ad uno praticamente tutti i giocatori di cui non aveva potuto usufruire nelle prime settimane di questa stagione. Con il ritorno dalla lunga squalifica di Armando Izzo ed il recupero fisico di Gianluca Lapadula, il tecnico croato ha adesso la rosa quasi interamente a propria disposizione.



L'ultimo superstite nella lista degli indisponibili resta Nicolas Spolli, ancora alla prese con la distorsione al ginocchio sinistro rimediata lo scorso 17 settembre durante l'incontro casalingo con la Lazio. Le notizie che arrivano da Lavagna, dove il difensore argentino è in cura presso un centro riabilitativo specializzato, sono però ottime. Già entro la fine di questa settimana, o al massimo nei primi giorni della prossima, l'ex di Catania e Roma potrà tornare ad allenarsi a Pegli con il resto dei compagni.



L'obiettivo è quello di tornare completamente in forma entro fine mese, rispettando in pieno la tabella rieducativa stilata un mese fa, all'indomani dell'infortunio.