Nella lista dei tanti profili seguiti dal Genoa per sostituire lo sfortunato Mattia Perin, spunta anche il nome del portiere dell'Under 21 azzurra Pierluigi Gollini, attualmente domiciliato in Inghilterra.



Considerato uno dei possibili eredi di Gigi Buffon, proprio come Perin, dopo l'esperienza dello scorso anno in Serie A con il Verona, il ventunenne bolognese quest'estate è volato Oltremanica, fortemente voluto da Roberto Di Matteo per difendere i pali del suo Aston Villa in Championship, la Serie B inglese.



Nonostante la continuità di rendimento e un impiego pressocché costante in questa prima parte di stagione, il giovane numero uno non ha mai nascosto la volontà di fare ritorno in Italia, dove ritiene di avere più possibilità di mettersi in luce in chiave azzurra. Su lui negli scorsi mesi si sarebbero mosse molte delle big nostrane, tra cui Juventus, che l'avrebbe inserito nella rosa dei futuri sostituti di Buffon, Inter, Roma e Napoli.



Proprio con l'aiuto di uno di questi club, il Genoa conterebbe di riportarlo in Italia, tenendolo in prestito fino a giugno.