In attesa di capire quale sarà il futuro di Antonio Conte, l'allenatore della Primavera del Genoa Cristian Stellini conferma le voci che lo vorrebbero nuovamente al fianco dell'ex CT dopo le esperienze come collaboratore tecnico ai tempi di Siena e Juventus: "Non vedo come non si possa non prendere in considerazione una chiamata di Conte - ha dichiarato l'ex difensore lombardo ai microfoni di Sportitalia - Antonio mi ha insegnato tanto, e gli sono riconoscente. E se arrivasse la chiamata, risponderei sicuramente".



Chelsea o Inter, il futuro di Stellini sembra in ogni caso lontano da Genova ed affianco al suo mentore.