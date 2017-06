Un paio di mesi fa Cristian Stellini, allenatore della Primavera del Genoa, sembrava ad un passo dal grande salto. Dopo l'esonero di Andrea Mandorlini dalla panchina del Grifone, il suo nome entrò in ballottaggio con quello di Ivan Juric per subentrare al collega ravennate.



A vincere il duello fu il croato ma Stellini non ebbe il tempo di rammaricarsi. Nel frattempo, infatti, il suo ex tecnico ai tempi di Bari e Siena, Antonio Conte, lo aveva contattato per portarlo con sè al Chelsea oppure, in caso di passaggio dell'ex juventino sulla panchina dell'Inter, proprio alla Pinetina come collaboratore tecnico.



Piano piano però per Stellini l'ipotesi di ricongiungersi al suo vecchio mentore è andata spegnendosi, tanto che oggi le prospettive di mercato per lui sono nettamente diverse rispetto a poche settimane fa.



All'ex difensore centrale, che grandi cose sta facendo vedere alla guida dei giovani Grifoni, si sono interessate adesso due grandi deluse dai play-off di Lega Pro, il Pordenone e l'Alessandria.



Nonostante la discesa di categoria, Stellini vorrebbe vagliare attentamente entrambe le offerte, prima di accettarne una delle due. La prospettiva di allenare una prima squadra lo alletta, poichè gli consentirebbe di fare quel salto in avanti che cerca e si merita.