Il Genoa ha ufficializzato Brlek (Wisla Cracovia) e tratta Bradaric (Rijeka). Per la difesa si avvicina Ansaldi (Inter) in prestito con diritto di riscatto. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Sturaro (Juve) è il sogno in mediana. La Spal è poco convinta da Rigoni (Genoa): si tratta per Ajeti (San Gallo), ma non è facile.