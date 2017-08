Il Genoa vuole rinforzare il reparto difensivo dopo la partenza di Munoz (è ufficiale il suo passaggio al Leganes a titolo definitivo). La trattativa per Gustavo Cabral, argentino del Celta Vigo, è in fase di chiusura. I liguri contano di avere il sì degli spagnoli nelle prossime 48 ore. Sempre vivi i contatti con l’interista Ranocchia (c’è il nodo ingaggio e il giocatore resta in attesa di novità dalla Premier). Per l’attacco si prova a superare l’Atalanta per Sandoval (classe ‘99 argentino del Club Atletico Colon). Spunta nuovamente la pista Maxi Lopez dal Torino. Per la fascia, con Laxalt in partenza, sondati Lazaar (Newcastle) e Strinic (Napoli) oltre a contendere Biraghi (Pescara) al Sassuolo. In mediana sempre possibile un affondo per Benavidez del Defensor.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Sampdoria riscontra un brusco stop nella trattativa con Benali dopo gli ultimi contatti tra le parti. No all’empolese El Kaddouri che è stato proposto ai doriani. Scatto per l’esterno Laurini (Empoli). Per la difesa resta in piedi la pista Rossettini (Torino, c’è anche il Genoa).