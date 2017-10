Neanche il tempo di rifiatare dopo le fatiche della gara di ieri in campionato contro il Napoli che per il Genoa è di nuovo tempo di tornare in campo. Da preparare c'è la delicata sfida di domenica pomeriggio a Ferrara in casa della Spal. Del resto il calendario affollatissimo impone ritmi forsennati ai quali anche i rossoblu si devono adeguare.



Oggi è stata dunque una giornata di allenamenti per i ragazzi di Ivan Juric, divisi in due gruppi dal tecnico croato. Quelli scesi in campo ieri sera contro la capolista hanno svolto un lavoro idroterapico in una struttura apposita in centro città, gli altri si sono invece regolarmente allenati a Pegli.



Tra questi ultimi si sono rivisti anche Isaac Cofie e Nicolas Spolli, entrambi reduci da fastidi fisici di natura diversa ormai quasi completamente alle spalle. Sia il centrocampista ghanese che il difensore argentino non saranno comunque a disposizione di Juric per la trasferta in terra emiliana.