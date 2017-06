Mimmo Criscito non tornerà a vestire la maglia del Genoa, almeno non nell'immediato



La conferma è arrivata ieri direttamente dalla viva voce dell'esterno partenopeo che dal sito ufficiale dello Zenit San Pietroburgo, suo club ormai dal 2011, ha confermato la propria intenzione di non muoversi dalla Russia.



La fascia da capitano e le parole di elogio espresse nei suoi confronti dal nuovo tecnico Roberto Mancini hanno evidentemente convinto Criscito a restare allo Zenit: "Posso dire che è una grande responsabilità - ha raccontato a fc-zenit.ru - Sono contento di essere stato scelto e sono felice della decisione del mister. Cercherò di rispettare le aspettative”.



Il terzino cresciuto a Pegli e lanciato nel grande calcio proprio dal Grifone ha poi aggiunto: “Il compito principale in questo momento è la preparazione per la nuova stagione, in modo da giungere in forma fisica perfetta per l’inizio del campionato. Le amichevoli sono ovviamente importanti, ma non sono fondamentali. La cosa principale è essere pronti per il campionato”.



Per il Genoa svanisce quindi quello che era indicato come una delle principali obiettivo di mercato in vista della prossima stagione.