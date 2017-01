Adel Taarabt è sempre più vicino al Genoa. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, l'ex giocatore del Milan ha accettato la proposta del club di Preziosi e già dalla prossima settimana potrà diventare un nuovo rinforzo del Grifone: entro il weekend ci sarà un nuovo contatto tra Genoa e Benfica per limare la distanza sulla suddivisione del suo ingaggio. Questo è l'ultimo ostacolo rimasto per questo affare. Poi, il giocatore arriverà in Italia per definire tutto.