Il suo gol, in apertura di gara ieri sera contro il Napoli, non è servito al Genoa per portare a casa punti dalla difficile sfida contro la prima della classe.



Eppure il lampo griffato da Adel Taarabt dopo appena tre minuti dal fischio d'inizio dell'incontro del Ferraris ha confermato come il Grifone abbia finalmente ritrovato un gran giocatore sul quale poter fare affidamento per il futuro: "In questi mesi sono cambiato - ha assicurato il fantasista marocchino in zona mista - lavoro duro in settimana ed adesso sono concentrato solo sul campo. Il merito è anche del mister che mi fa lavorare duro tutti i giorni e mi ha fatto capire che non dovevo sprecare il mio talento. Io sono contento ma è solo l’inizio. Fisicamente sto bene, ma tecnicamente posso crescere ancora".



Taarabt è poi tornato sulla bella rete realizzata al Napoli: "Fare gol fa sempre piacere, ma sarei più felice se i miei gol servissero per prendere punti. Siamo un po' tristi per la sconfitta però abbiamo fatto una bella prestazione contro un grande Napoli, una squadra piena di fuoriclasse. Sono una delle migliori squadre al mondo".



Il numero 11 rossoblù ha parlato anche dei futuri impegni che attendono il Grifone: "Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Domenica contro la Spal sarà una partita importante, andremo a giocare con fiducia e serenità per portare a casa punti. Poi ci sarà il derby ed io spero di poter regalare una gioia ai nostri tifosi".



Infine una battuta anche sulla nazionale marocchina che presto potrebbe riaverlo protagonista per la gara di qualificazione ai mondiali: "Sarebbe bello poter portare il Marocco al mondiale. Spero di essere nella lista dei convocati perchè ora sto bene".