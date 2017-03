E' stato uno dei colpi di prospettiva messi a segno dal Genoa nell'ultimo mercato di gennaio. Dopo averlo prelevato dalla Ternana, squadra di Serie B che lo aveva relegato fuori rosa per motivi disciplinari, proprio nell'ultimo giorno della campagna trasferimenti invernale, Simone Tascone è stato contrattualizzato dalla società rossoblu che poi l'ha girato in prestito alla Paganese, in Lega Pro, con la promessa di portarlo a Pegli a fine stagione; “Non posso mai dimenticare la telefonata del mio procuratore Paolo Palermo che mi accennò questa possibilità - ha raccontato il centrocampista campano classe 1997 a Gianlucadimarzio.com - Sono rimasto a Terni fino alla fine, allenandomi con impegno. Poi nell’ultimo giorno di mercato salii a Milano a firmare, ero felice come un bambino. Con una promessa del presidente Preziosi che mi disse ‘mi raccomando, fai quello che sai fare e mettiti in mostra il più possibile alla Paganese’. E’ quello che sto facendo, con l’obiettivo poi di essere pronto per il ritiro estivo con il Genoa”.



Tascone ha raccontato i motivi che l'hanno spinto fuori rosa alla Ternana: “Non ho voluto più rinnovare - ha spiegato - perché c’erano delle cose che non mi piacevano, quindi ero ai margini della rosa. Poi ho aspettato fino alla fine, fortunatamente è arrivata la chiamata del Genoa. Però questi due anni e mezzo sono stati comunque positivi, mi hanno aiutato a crescere sia fisicamente che mentalmente".



In caso di sbarco al Genoa, Tascone avrebbe l'opportunità di giocare a fianco di uno dei suoi idoli sportivi: “Seguo con interesse Armando Izzo - ha svelato - un calciatore che spesso noi napoletani prendiamo d’esempio. Ha lo stesso mio procuratore, mi rivedo un po’ nella sua storia. E spero di arrivare un giorno ai suoi livelli”.



Il suo sogno però è un altro, quello di poter arrivare un giorno a vestire la maglia del suo amato Napoli: “Sono sempre stato un tifoso azzurro, mio padre mi portava in Curva A a vedere le partite e i miei ricordi più belli sono legati all’urlo ‘The Champions’ oppure al coro ‘Oi vita mia’ a fine partita. Adesso vado meno allo stadio perché spesso sono in ritiro ed ho i miei impegni, ma il Napoli è la mia passione”.