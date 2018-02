Brutte notizie per il Genoa, che non potrà contare sul difensore Armando Izzo per la complicata trasferta sul campo della Lazio. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, Izzo ha accusato un problema al legamento collaterale del ginocchio, figlio della partita con l'Udinese. Il difensore rossoblù dovrà restare ai box per almeno 10 giorni.