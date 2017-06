L'interesse della Fiorentina per il centravanti del Genoa Giovanni Simeone fa tornare in auge il nome di un attaccante viola per l'attacco rossoblù. Già seguito, per la verità senza troppa convinzione, lo scorso inverno Khouma Babacar, secondo il Secolo XIX, sarebbe tornato nei radar degli uomini mercato del Grifone.



In caso di partenza del Cholito ed in attesa che Pietro Pellegri possa crescere senza assilli nè troppe pressioni, il Genoa si ritroverebbe nell'esigenza di cercarsi un nuovo punto di riferimento là davanti. L'idea di Ivan Juric è quella di avere un attaccante forte fisicamente e già esperto del nostro campionato. Un profilo che corrisponde alla perfezione con quello del 24enne senegalese, soprattutto nel caso Simeone dovesse veramente approdare a Firenze. A quel punto tra la società viola e quella rossoblù si aprirebbe un canale preferenziale che da Genova cercherebbero di sfruttare per portare a Pegli la punta africana.



Protagonista di dieci reti in appena venti gare disputate nell'ultimo campionato, Babacar reclama da tempo più spazio in maglia gigliata. Un eventuale approdo al Genoa potrebbe consacrarlo una volta per tutta, permettendogli di compiere quella maturazione definitiva che finora non si è ancora verificata.