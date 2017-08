Il suo nome era stato accostato al Genoa già all'inizio dell'estate.



Ora Federico Ricci e la società rossoblù potrebbero davvero concretizzare quel legame non stretto due mesi fa.



Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, l'ala del Sassuolo, stretto dalla concorrenza di Politano e Berardi in maglia neroverde, vorrebbe cambiare aria per giocare con più continuità. A Genova ritroverebbe Ivan Juric che tempo fa fece il suo nome a Preziosi e di sicuro saprebbe come sfruttarne le potenzialità nel suo tridente offensivo. I due del resto si conoscono già, essendo stati tra i protagonisti due anni fa a Crotone della storica promozione in Serie A dei calabresi.



L'operazione, tuttavia, non è affatto semplice, visto che il Sassuolo nelle scorse settimane ha prelevato a titolo definitivo Ricci dalla Roma per 4,5 milioni di euro. Cifra difficilmente raggiungibile dal Grifone che opterebbe per una sistemazione in prestito.