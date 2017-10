Allenamento pomeridiano per il Genoa in vista del prossimo impegno di campionato contro il Cagliari. La buona notizia per Juric è il ritorno tra i disponibili di Raffaele Palladino, mentre si è fermato per un sovraccarico bilaterale in regione plantare il difensore classe '94 Davide Biraschi. Hanno lavorato a parte Laxalt, Veloso, Spolli e Lapadula.