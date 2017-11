Con il rientro a Pegli di Stephane Omeonga tutti i giocatori prestati dal Genoa alle rispettive selezioni nazionali hanno fatto ritorno alla base.



Il giovane belga si è così unito questa mattina al resto dei compagni per eseguire la sessione di allenamento a porte chiuse presieduta da Davide Ballardini in vista della difficile trasferta di domenica in casa del Crotone.



L'allenamento odierno è stato caratterizzato prima da una lezione tecnica poi da una serie di esercitazioni tattiche per concludersi con una partitella a ranghi misti.



Unici a lavorare a parte sono stati gli acciaccati Petar Brlek e Francesco Migliore, entrambi alle prese con guai muscolari di lieve entità che tuttavia ne pregiudicano la presenza tra i convocati per la gara dell'Ezio Scida.