E' probabilmente l'allenatore che meglio lo conosce, avendolo avuto per tanti anni alle proprie dipendenze ai tempi dell'Inter. Ed è anche quello a cui maggiormente si ispira ora che dal campo Andrea Mandorlini si è spostato in panchina.



Sarà quindi certamente con piacere che il nuovo tecnico del Genoa accoglierà le parole provenienti da Giovanni Trapattoni e riprese questa mattina da Repubblica Genova. "Per lui - ha detto l'ex CT nei confronti dell'allenatore ravennate - la trasformazione da giocatore ad allenatore è stata un'evoluzione naturale. Già in campo era maturo, aveva una visione completa. Era un ragioniere che sapeva fare tutto: terzino, mediano e con me anche il libero".



La stima di Trapattoni per il suo ex allievo era stata palesata anche lo scorso novembre, quando interpellato sul possibile sostituto di Frank De Boer all'Inter, il Trap aveva indicato proprio Mandorlini: "Conosce l'ambiente, per senso di appartenenza sarebbe il candidato ideale".



Consiglio poi non seguito dalla dirigenza nerazzurra che si orientò su Stefano Pioli, lasciando libero Mandorlini che tre mesi più tardi sarebbe approdato al Genoa.