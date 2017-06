Cesar Falletti sì, Felipe Avenatti no: dopo aver monitorato per un'intera stagione le prestazioni dei due uruguaiani della Ternana, entrambi 24enni ed entrambi in scadenza di contratto con il club umbro, il Genoa sembra essersi finalmente deciso sul da farsi.



Secondo quanto riporta il Secolo XIX, gli uomini mercato rossoblù avrebbero deciso di affondare il colpo soltanto sul piccolo trequartista lasciando per il momento perdere la pista che conduce al possente centravanti.



Per accaparrarsi le prestazioni di Falletti, tuttavia, il Genoa dovrà guardarsi dalla concorrenza dell'Atalanta che a proprio favore può giocarsi la carta della partecipazione alla prossima Europa League. Un aspetto che potrebbe risultare determinante per il giocatore nel far pendere verso Bergamo l'ago della bilancia.