Il Genoa prova a riportare a casa alcuni dei suoi più illustri figliol prodigi.



Archiviata la pratica salvezza, con la vittoria scaccia paura sul Torino, in casa rossoblu si può ora cominciare a pianificare la prossima stagione agonistica, guardando con un certo interesse al mercato.



Nei sogni del Grifone rientrano tre vecchie conoscenze rossoblù, nate e cresciute a Pegli, prima di volare via verso le grandi metropoli del calcio italiano. Secondo il Secolo XIX gli uomini mercato di Villa Rostan vorrebbero infatti riportare in Liguria almeno uno tra Stephan El Shaarawy, Stefano Sturaro e Rolando Mandragora.



In realtà l'unico veramente abbordabile sembra essere quest'ultimo. Reduce da una stagione pesantemente condizionata dall'infortunio al piede destro che l'ha tenuto lontano dai campi per ben undici mesi, il centrocampista napoletano che la Juventus acquistò proprio dal Genoa nel gennaio 2016, potrebbe essere rimandato indietro in prestito per un anno, anche per monitorarne il pieno recupero dopo la lunga inattività.



Decisamente più complicate, invece, le piste che portano all'altro bianconero Sturaro e al romanista El Shaarawy. Il mediano sanremese è una delle riserve del collettivo bianconero ma non sembra intenzionato, almeno per il momento, a cambiare aria. Diverso il discorso per l'italo-egiziano, desideroso viceversa di ritagliarsi maggior spazio per non perdere il treno della Nazionale in vista dei mondiali della prossima estate. La Roma potrebbe cederlo ma non certo a costo di saldo. Su di lui si sarebbe interessato il Torino, che vanta un canale privilegiato con i giallorossi e che avrebbe già pronta un'offerta vicina ai 20 milioni. Cifra impensabile per i rossoblù.