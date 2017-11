Secondo giorno consecutivo di riposo per i giocatori del Genoa, ai quali oggi, esattamente come era avvenuto ieri, Davide Ballardini ha concesso due intere giornate a disposizione.



Dopo l'intensa settimana di allenamenti ai quali il neo-tecnico rossoblù ha sottoposto nei giorni scorsi i propri ragazzi, per i giocatori è giunto quindi il momento di tirare il fiato prima di riprendere la preparazione in vista della delicata sfida salvezza di domenica all'ora di pranzo in casa del Crotone.



La marcia di avvicinamento alla gara dell'Ezio Scida ricomincerà domani pomeriggio quando Ballardini potrà contare anche sui primi ritorni dei suoi nazionali. I primi a rientrare a Pegli saranno gli italiani Mattia Perin e Pietro Pellegri, impegnati questa sera con la Nazionale maggiore e con quella Under 19. Assieme a loro ci sarà anche il macedone Goran Pandev, a segno sabato nella vittoriosa amichevole contro la Norvegia,.



Mercoledì i ranghi rossoblu si completeranno con i reintegri degli ultimi due girovaghi, il bulgaro Andrej Galabinov e il belga Under 21 Stephane Omeonga.