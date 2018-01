Gli standard di assoluta eccellenza sui quali si sta confermando anche in questa stagione Armando Izzo hanno inevitabilmente attirato su di lui gli occhi di moltissimi club. Agli interessi ormai datati di Inter, Milan, Lazio e Roma, nelle ultime settimane si sono aggiunti quelli di Stoccarda, Schalke 04 e Sassuolo.



Tentativi concreti da parte di società che intravedono nel difensore partenopeo un prospetto affidabile e dal sicuro avvenire e che contestualmente fanno dormire sonni agitati ai tifosi rossoblù, impauriti dall'idea di perdere uno degli idoli più amati della Gradinata Nord.

Memore di troppe operazioni simili anche nel recente passato (Pavoletti, Rincon e Simeone, giusto per citare quelli più freschi), il popolo del Grifo teme di dover ancora una volta dire addio prematuramente ad un giocatore fondamentale per gli equilibri tattici e di spogliatoio del Genoa attuale.



Questa volta però le cose dovrebbero andare in maniera differente e non solo perché il ragazzo a Genova sta più che bene. La società, nella persona del suo direttore generale Giorgio Perinetti, ha più volte ribadito come in questo mercato di gennaio nessun big lascerà Pegli. E nell'elenco Izzo ci rientra a pieno titolo. Diverso sarà poi il discorso a giugno, quando eventuali offerte saranno vagliate con estrema attenzione.



Nel frattempo però lo scugnizzo di Scampia non si muoverà, continuando a guidare la difesa del Grifone almeno fino a fine stagione. Con buona pace delle tante pretendenti.