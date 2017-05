Mattia Perin è l'oggetto del desiderio di mezza Serie A.



Nonostante i tre gravi infortuni subiti negli ultimi quattro anni e la fase di riabilitazione alla quale si sta attualmente sottoponendo per guarire dall'ultimo guaio fisico, l'Airone di Latina è sempre più sul taccuino di diversi intermediari di mercato.



INTERESSE NOTI - L'interesse di Inter, Lazio e Napoli per il portiere del Genoa e della Nazionale è noto ormai da tempo. Nerazzurri e partenopei, in attesa di capire cosa faranno rispettivamente Samir Handanovic e Pepe Reina, lo considerano uno dei possibili sostituti in caso di cambio tra i pali. Ma le due società non escludono neanche l'eventualità di fargli fare per un anno il secondo, valutandone con calma il pieno recupero, per poi affidargli i gradi di titolare solo dalla stagione successiva.



La Lazio, invece, ormai certa dell'addio di Federico Marchetti, ha proposto ai rossoblù uno scambio con conguaglio con l'ex portiere della Nazionale.



INTERESSI NUOVI - Ma nella corsa a Perin potrebbero inserirsi anche squadre finora rimaste in seconda fila. Come il Torino, tutt'altro che certo di trattenere Joe Hart, e il Milan, sempre alle prese con la spinosa questione Donnarumma. In caso di addio del baby fenomeno, i rossoneri si ritroverebbero nella necessità di scovare un sostituto che non lo faccia rimpiangere. E il profilo di un ragazzo esperto ma ancora giovane come quello del 25enne di Latina sembra l'ideale.