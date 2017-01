Con un comunicato diffuso poco minuti fa sul primo sito internet, il Genoa ha ufficializzato l'acquisto del suo nuovo centravanti: Mauricio Pinilla.



Dopo aver sostenuto in mattinata le visite mediche nel capoluogo ligure, l'attaccante cileno nel pomeriggio si era aggregato ai compagni disputando anche l'amichevole di Pegli contro la Primavera rossoblu. Pinilla torna al Genoa in prestito dall'Atalanta. La presentazione ufficiale del giocatore, che dunque sarà a disposizione di Ivan Juric per la gara di domenica con la Roma, avverrà nel primo pomeriggio di domani.



Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla società di Villa Rostan:

"Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver acquisito da Atalanta Bc, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Mauricio Pinilla (Santiago del Cile, 04/02/1984). Per il giocatore che ha già sostenuto le visite di idoneità si tratta di un ritorno, avendo indossato la maglia del club di calcio più antico in Italia nella prima parte della stagione 2014/15 (dodici presenze in campionato e tre reti). Al di là del percorso calcistico con i club per i quali ha prestato servizio, spiccano nel palmarés i due titoli conquistati in Coppa America con il Cile (2015 e 2016). Con la Nazionale, la “Roja”, Pinilla ha collezionato 45 presenze e firmato 8 reti. La presentazione ai media è prevista venerdì 6 gennaio alle ore 13:45 presso la sala stampa del Centro Sportivo Signorini".