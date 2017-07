La notizia, nell'aria ormai da qualche settimana, si è concretizzata oggi.



Il Genoa ha infatti comunicato in serata di aver ceduto in prestito il giovane attaccante spagnolo, classe 1998, Raul Asencio all'Avellino.



Per la punta iberica si tratterà della prima avventura nel calcio dei grandi, dopo una lunga trafila nelle giovanili del Grifone. Nonostante negli ultimi due anni, il 19enne di Villareal abbia ricevuto diverse convocazioni in prima squadra non è ancora riuscito a debuttare in una gara ufficiale.



Di lui si ricorda soprattutto la rete realizzata in amichevole a Chiavari contro l'Entella lo scorso settembre.