Roma e Genoa hanno ufficializzato di aver trovato l'accordo per il passaggio in rossoblù di Ervin Zukanovic. Il centrale bosniaco, rientrato dal prestito all'Atalanta, arriva a Genoa in prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinate condizioni sportive.



Ecco il comunicato della Roma:

L’AS Roma rende noto di avere ceduto al Genoa CFC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ervin Zukanovic.Il contratto prevede il prestito fino al 30 giugno 2018 e l’obbligo di acquisto a titolo definitivo condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive. Il difensore bosniaco, arrivato in giallorosso nel gennaio del 2016, ha disputato 19 partite con la maglia della Roma, prima di essere ceduto in prestito per una stagione all’Atalanta.



E quello del Genoa:

Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver perfezionato con As Roma l’acquisizione, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, dei diritti alle prestazioni sportive inerenti il difensore Ervin Zukanovic