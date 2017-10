Prima colpo assestato per il neo direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti. Insediatosi a Pegli da poco più di 70 ore, l'ex dirigente di Roma e Napoli ha infatti convinto questa mattinaLa notizia, nell'aria da giorni, è stata ufficializzata dallo stesso giocatore con un lungo post sul proprio profilo Instagram: "Mi sento molto onorato di poter annunciare che resterò nella famiglia del Genoa - ha scritto il difensore 25enne - In questi mesi dirigenti, staff tecnico, compagni, tifosi, amici (quelli veri) mi siete stati vicini e mi avete fatto sentire una persona viva quando gli attimi erano bui e quando dopo ogni allenamento tornavo triste sapendo di non poter andare in campo.Posso promettere come sempre il mio massimo impegno, la mia anima e il mio cuore ogni volta che indosserò questa maglia! Un pensiero speciale e un grazie alla famiglia Preziosi, al Presidente! Che è stato sempre al mio fianco ! Mi hanno sostenuto e dato la forza per superare con orgoglio questa assurda storia! Adesso rimbocchiamoci le maniche e pensiamo al campo con ancora più voglia e forza e con la spinta di questa immensa fiducia. Risolleviamoci! Forza Grifone!".Il rinnovo di contratto di Izzo arriva alla vigilia della scadenza della squalifica di sei mesi inflittagli lo scorso aprile dalla commissione disciplinare della Federcalcio.