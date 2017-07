Con un comunicato comparso questa mattina sul proprio sito societario, la Cremonese ha ufficializzato l'arrivo dal Genoa del difensore italo-monegasco Francesco Renzetti.



Cresciuto nel settore giovanile rossoblù, il laterale 29enne ha giocato con il Grifone una sola gara ufficiale, in Serie C1 nella stagione 2005-06. Poi, pur rimanendo a lungo di proprietà genoana, ha cominciato un peregrinaggio per l'Italia che l'ha portato a vestire le casacche di Lucchese, Albinoleffe e Padova. Terminata l'esperienza in Veneto nel 2013 è passato a titolo definitivo al Cesena, dove ha disputato le ultime quattro stagioni, debuttando anche in Serie A nel 2014-'15.



Un anno fa il Genoa lo riacquistò, lasciandolo però ancora in prestito ai bianconeri romagnoli. Ora il passaggio alla Cremonese in prestito annuale con obbligo di riscatto.



Questo il comunicato diffuso dalla società lombarda: "L'US Cremonese comunica il tesseramento di Francesco Renzetti. Classe 1988, nato a Montecarlo, Francesco è un difensore esterno. Elemento d’esperienza cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa ha all’attivo una stagione in seria A con il Cesena e 8 in serie B con le maglie di Albinoleffe, Padova e Cesena dove ha giocato nell’ultima stagione. Il suo trasferimento dal Genoa avviene con la formula del prestito con obbligo di riscatto".