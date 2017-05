C'è anche Giovanni Simeone tra i 28 giocatori del Genoa partiti questa mattina alla volta di Torre del Grifo, la località del catanese in cui i rossoblù trascorrerando il ritiro in vista della gara di domenica contro il Palermo.



Uscito anzitempo nella partita con l'Inter, in seguito ad un calcione rifilatogli dopo pochi minuti di gioco da Gary Medel, l'argentino già nella serata di ieri si era sottoposto agli esami radiologici che avevano scongiurato la presenza di fratture.



Le ulteriori analisi condotte in mattinata, prima della partenza per la Sicilia, hanno confermato un forte trauma contusivo a tibia e perone con la presenza di versamenti. A differenza dei compagni, allenatisi nel pomeriggio, Simeone non ha partecipato alla seduta tecnico-tattico, svolgendo invece una serie di cure idroterapiche agli ordini del medico sociale rossoblu Paolo Barbero.



Come riporta il sito ufficiale del club "la sua disponibilità per il match di domenica verrà valutata sulla base delle risposte alle terapie mediche e fisiche" dei prossimi giorni.